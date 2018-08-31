Фонд «Память поколений» и «Сбербанк» помогли собрать деньги для рязанского госпиталя ветеранов

В пятницу, 31 августа, Рязанскому областному госпиталю для ветеранов войн вручили сертификат суммой три миллиона рублей на высокотехнологичную медицинскую помощь.
Деньги, на которые закупят медицинское оборудование, собрали благодаря добровольным пожертвованиям, результатам акции «Красная гвоздика», а также с помощью партнера Фонда — ПАО «Сбербанк».
«Фонд „Память поколений“ с благодарностью ветеранам передает сертификат на медицинское оборудование госпиталю, который, как и мы, занимается важным делом — помощью героям Отечества. Это было бы невозможно без участия неравнодушных к судьбам ветеранов граждан нашей страны. Мы надеемся, что это оборудование позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи, а также улучшить жизни ветеранов», — сказала Наталья Шарапова, директор по маркетингу Фонда.
«Память поколений» — единственная в России некоммерческая организация, основана 22 июня 2015 года. За время работы помощь оказали более 7 000 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда до Владивостока.
«"Сбербанк» с глубоким уважением относится к ветеранам. Пожилые граждане, познавшие все тяготы войны, заслужили нашу глубокую благодарность и признательность и наш долг — помочь ветеранам Великой Отечественной войны, оказать им всемерную поддержку в благодарность за то, что все мы сейчас живем под мирным небом. Фонд «Память поколений» и «Сбербанк» и в дальнейшем продолжат традицию по оказанию помощи ветеранам", — отметил Сергей Фролов, управляющий рязанским отделением банка.
Рязанский областной клинический госпиталь работает с ветеранами разных категорий: это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, боевых и контртеррористических действий, ветераны вооруженных сил, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие узники концлагерей и приравненные категории.
Для них Фонд передаст аппарат для прессотерапии, портативный электрокардиограф, бифазный дефибриллятор, аэрозольные компрессорные ингаляторы, электронное устройство «Стабилотренажер», ингаляционную установку, пневмовибрационную систему, концентраторы кислорода и другое оборудование, которое поможет госпиталю повысить качество помощи, оказываемой ветеранам.