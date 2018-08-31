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9:02, 31 августа 2018 844
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Эксперты подсчитали, сколько родители тратят на подготовку ребенка к школе

Эксперты подсчитали, сколько родители тратят на подготовку ребенка к школе

Эксперты подсчитали, сколько родители тратят на подготовку ребенка к школе. К Дню знаний россияне расходуют около 21 тысячи рублей, передает «РИА Новости».

По данным ВЦИОМ, около половины этой суммы приходится на покупку школьной формы и сменной обуви.

Также родители в среднем тратят почти по2,5 тысячи на покупку канцтоваров, рюкзака и учебно-методических материалов.

Помимо это россияне указали взносы на школьную охрану, техоснащение, моющие средства и прочее.

Опрос ВЦИОМ, в котором поучаствовали 1600 человек, прошел 27 августа.


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