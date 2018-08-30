Житель касимовской деревни выращивал в лесу коноплю

Житель касимовской деревни Нарышкино выращивал в лесу коноплю. Об этом
Полицейским рассказали, что 26-летний мужчина употребляет наркотики. Оперативники «присмотрелись к его образу жизни» и выяснили, что касимовец регулярно ходит в лес неподалеку от своего дома. Как оказалось, в километре от деревни он выращивал коноплю.
Дома у злоумышленника нашли пакет с 365 граммами марихуаны.
На касимовца завели дела по части 1 статьи 231 УК и части 2 статьи 228 УК. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Подозреваемого взяли под стражу.