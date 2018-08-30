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13:17, 30 августа 2018 2 157
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Жестоко избивший мужчину рязанский подросток отделался условным сроком 1

Жестоко избивший мужчину рязанский подросток отделался условным сроком

Жестоко избивший мужчину рязанский подросток отделался условным сроком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района города.

Осенью 2017 года трое подростков избили мужчину за то, что тот украл у них бутылку водки. После того, как трое молодых людей оставили лежавшего на земле горожанина, к нему подошел четвертый несовершеннолетний.

«С целью реализации своего преступного умысла, подсудимый подошел к лежащему на земле и не оказывающему сопротивление потерпевшему и нанес последнему один удар ногой в область туловища, после чего, не останавливаясь на достигнутом встал на грудную клетку потерпевшего и совершил не менее пяти прыжков, нанеся при этом ему удары в область грудной клетки твердой подошвы обуви с воздействием инерции собственного веса», — описали случившееся в прокуратуре.

Медики зафиксировали у потерпевшего закрытые переломы нескольких ребер и травматический левосторонний пневмоторакс. Эти травмы признали тяжким вредом здоровью.

Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 111 УК. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года.

Приговор вступил в законную силу.


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