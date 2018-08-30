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9:32, 30 августа 2018 1 138
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Загоревшиеся в Касимове дом, гараж и сарай тушили три расчета

Загоревшиеся в Касимове дом, гараж и сарай тушили три расчета

В четверг, 30 августа, в Касимове на улице Терешковой загорелись нежилой дом, гараж и сарай. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожарных вызвали в 4:17. На место выезжали три расчета.

Никто не пострадал.


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