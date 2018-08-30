Загоревшиеся в Касимове дом, гараж и сарай тушили три расчета

В четверг, 30 августа, в Касимове на улице Терешковой загорелись нежилой дом, гараж и сарай. Об этом
Пожарных вызвали в 4:17. На место выезжали три расчета.
Никто не пострадал.
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В четверг, 30 августа, в Касимове на улице Терешковой загорелись нежилой дом, гараж и сарай. Об этом
Пожарных вызвали в 4:17. На место выезжали три расчета.
Никто не пострадал.
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