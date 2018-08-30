За полгода на рязанские дороги потратили 132 миллиона

В четверг, 30 августа, депутаты гордумы рассмотрели отчеты об исполнении бюджета Рязани и дорожного фонда за первое полугодие 2018 года.
На ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог было потрачено 132,3 миллиона рублей. Из них 29,5 млн — на ремонт дороги по улице Ленина, 39,9 млн — на участки по улице Есенина, 31,8 млн — на участок Восточной окружной дороги.
Бюджет Рязани за первые полугода 2018 года по доходам исполнили на 4 млрд 304 млн рублей. Это 42,6% к уточненному плану на 2018 год.
По расходам — на 4 млрд 839 млн рублей или на 48,5%.
Дефицит за полгода составил 535 миллионов.