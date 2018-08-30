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12:41, 30 августа 2018 666
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За полгода на рязанские дороги потратили 132 миллиона

За полгода на рязанские дороги потратили 132 миллиона

В четверг, 30 августа, депутаты гордумы рассмотрели отчеты об исполнении бюджета Рязани и дорожного фонда за первое полугодие 2018 года.

На ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог было потрачено 132,3 миллиона рублей. Из них 29,5 млн — на ремонт дороги по улице Ленина, 39,9 млн — на участки по улице Есенина, 31,8 млн — на участок Восточной окружной дороги.

Бюджет Рязани за первые полугода 2018 года по доходам исполнили на 4 млрд 304 млн рублей. Это 42,6% к уточненному плану на 2018 год.

По расходам — на 4 млрд 839 млн рублей или на 48,5%.

Дефицит за полгода составил 535 миллионов.


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