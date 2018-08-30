Врач назвал причину смерти Иосифа Кобзона

Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Михаил Давыдов назвал причину смерти Иосифа Кобзона, передает «
«У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех», — сказал Давыдов. По его словам, артист многие годы проходил химиотерапию. Когда болезнь на время отступала, Кобзон отправлялся в гастроли.
Напомним, Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни. Последние 13 лет он боролся с онкологическим заболеванием.
Похоронят певца второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.