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21:40, 30 августа 2018 2 583
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Врач назвал причину смерти Иосифа Кобзона

Врач назвал причину смерти Иосифа Кобзона

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Михаил Давыдов назвал причину смерти Иосифа Кобзона, передает «РИА Новости».

«У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех», — сказал Давыдов. По его словам, артист многие годы проходил химиотерапию. Когда болезнь на время отступала, Кобзон отправлялся в гастроли.

Напомним, Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни. Последние 13 лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Похоронят певца второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.


© RZN.info

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