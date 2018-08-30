«Вору нет». Энергетики предупредили рязанцев о последствиях нарушений

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» прошла акция «Вору нет!». Энергетики привлекли внимание населения региона к проблеме безучетного и бездоговорного энергопотребления и серьезным последствиям нарушений.

«Суть акции — профилактические беседы с рязанцами, которые сотрудники производственных отделений филиала проводили в ходе рейдов по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии, а также на культурно-массовых мероприятиях, в парках, скверах и других многолюдных местах», — рассказали в пресс-службе филиала.

В Скопинском районе к мероприятиям также привлекли членов студотряда «Энергетик», которые летом работали на объектах «Рязаньэнерго».

Энергетики напоминали потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии и самовольное подключение к сетям.

«В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной (вплоть до лишения свободы сроком до двух лет) или административной ответственности с выплатой штрафа», — отметили специалисты.

Распространяя тематические плакаты, сотрудники «Рязаньэнерго» подчеркивали важность борьбы с энерговоровством, поясняя, что зачастую от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и люди, вовремя оплачивающие счета за электроэнергию.

«В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений и возникновения пожаров», — добавили в пресс-службе.