Во Владимирской области во время прыжка с парашютом погиб десантник, передает
У военнослужащего одного из подразделений ВДВ во время плановых прыжков не раскрылся купол парашюта.
Командование Владимирского гарнизона начало проверку.
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Фото: Pixabay.com
Во Владимирской области во время прыжка с парашютом погиб десантник, передает
У военнослужащего одного из подразделений ВДВ во время плановых прыжков не раскрылся купол парашюта.
Командование Владимирского гарнизона начало проверку.
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