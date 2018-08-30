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8:57, 30 августа 2018 105
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Во Владимирской области во время прыжка с парашютом погиб десантник

Во Владимирской области во время прыжка с парашютом погиб десантник

Фото: Pixabay.com

Во Владимирской области во время прыжка с парашютом погиб десантник, передает ТАСС.

У военнослужащего одного из подразделений ВДВ во время плановых прыжков не раскрылся купол парашюта.

Командование Владимирского гарнизона начало проверку.


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