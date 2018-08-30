В спорткомплексе «Лучезарный» провели акцию «ГТО со звездой»

На базе спорткомплекса «Лучезарный» Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) организовали акцию «ГТО со звездой». Она проходила в рамках проекта ОНФ «Легенды спорта — детям».

Участниками мероприятия стали более трехсот детей: как юных спортсменов, так и любителей. Они сдавали нормативы по челночному бегу и бегу на дистанцию, прыжкам в длину, отжиманию, подтягиванию на перекладине, прыжкам со скакалкой.

«Лучезарный» также посетил мастер спорта международного класса по легкой атлетике, многократный чемпион России в беге на среднюю дистанцию, призер международных соревнований Юрий Колдин.

«Спортивный праздник прошел успешно. Такие мероприятия проводить просто необходимо, ведь благодаря им подрастающее поколение знакомится со спортом, — сказал он. — Важно привить ребенку интерес и любовь к занятиям физической культурой, а дальше каждый волен сам выбирать, становиться спортсменом или просто поддерживать хорошую физическую форму и укреплять здоровье».

Колдин также поделился впечатлениями о спорткомплексе «Лучезарный». «Это третий по счету лагерь, в котором я побывал этим летом, но только в вашем спорткомплексе есть веревочный парк и площадка для игры в лазертаг. Причем все сделано качественно и добротно. Удивительно. Приборный завод — молодец!» — сказал он.

Член штаба рязанского отделения ОНФ Владислав Назаров поблагодарил АО «ГРПЗ» за поддержку в проведении акции «ГТО со звездой». Он отметил, что «Лучезарный» — отличная площадка для организации спортивных праздников. «Здорово, что Приборный завод развивает „Лучезарный“. На мой взгляд, сейчас он не уступает лучшим спортивным лагерям России», — заключил Назаров.

Праздник завершился торжественной линейкой. На ней подвели итоги и вручили детям подарки.