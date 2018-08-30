В рязанском селе убрали свалку за фермами

В селе Подвязье убрали свалку за животноводческими фермами. Об этом
До этого мусор
Напомним, за организацию свалок могут оштрафовать на сумму от 500 до 5000 рублей.
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В селе Подвязье убрали свалку за животноводческими фермами. Об этом
До этого мусор
Напомним, за организацию свалок могут оштрафовать на сумму от 500 до 5000 рублей.
Фото
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Начальник установки гидроочистки дизельного топлива Дмитрий Романютин родом из Уфы.