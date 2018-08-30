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15:13, 30 августа 2018 416
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В рязанском селе убрали свалку за фермами

В рязанском селе убрали свалку за фермами

В селе Подвязье убрали свалку за животноводческими фермами. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

До этого мусор собрали на территории водного кооператива «Ока» и в полосе отвода Муромского шоссе, а также рядом с Козьим озером в селе Кораблино.

Напомним, за организацию свалок могут оштрафовать на сумму от 500 до 5000 рублей.

Фото сайта Рязанского района


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