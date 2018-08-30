В понедельник вынесут приговор скопинцу, который на глазах у прохожих зарезал женщину

В понедельник, 3 сентября, вынесут приговор скопинцу, который на глазах у прохожих зарезал женщину. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Помощник прокурора попросил суд признать мужчину виновным в совершении убийства и назначит 12 лет колонии строгого режима.
Известно, что 24 мая 2018 года 22-летний житель Скопина вынудил 36-летнюю предпринимательницу остановить машину. Женщина вышла из автомобиля, после чего он зарезал ее около магазина «Магнит» в центре города.
Во время конфликта подсудимый дважды ударил скопинку ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в реанимацию, где она скончалась от ранений и потери крови.
Позже выяснилось, что злоумышленник