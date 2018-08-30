В День знаний в рязанском Лесопарке пройдет праздник для детей и взрослых

В День знаний, 1 сентября, в рязанском Лесопарке пройдет праздник для детей и взрослых. Об этом сообщил
Праздничная программа, посвященная началу учебного года, пройдет с 14:00 до 16:00.
На главной сцене выступят артисты и коллективы учреждений культуры и образования Рязани. На спортивных площадках центра «Под мостом» для участников пройдут состязания по различным видам спорта.
Для юных рязанцев на празднике откроются тематические интерактивные площадки «Мир профессий». Школьники смогут посетить творческую мастерскую флориста и самостоятельно составить букет первоклассника, узнать об уходе за животными, освоить технику оригами, примерить костюм пожарного или доспехи средневекового воина и прочее.
Также для школьников организуют профориентационное тестирование на выявление склонностей к определенным профессиям.