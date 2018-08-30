У жительницы Сасовского района украли «ретро-кровать»

Двое подростков ограбили дом 54-летней жительницы села Алешино Сасовского района. Об этом сообщила
Злоумышленники пробрались в здание через разбитое окно. Там они выломали из двух печей чугунные плиты и вынесли винтажную «ретро-кровать».
После этого подозреваемые сели в ожидавшую их машину и уехали в соседнее село, где сдали похищенное на металлолом.
Полицейские установили, что к краже причастны два 17-летних местных жителя. На автомобиле их подвозил родственник.
Подростков задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.