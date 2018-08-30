Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:38, 30 августа 2018 264
 0    0

У жительницы Сасовского района украли «ретро-кровать»

У жительницы Сасовского района украли «ретро-кровать»

Двое подростков ограбили дом 54-летней жительницы села Алешино Сасовского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники пробрались в здание через разбитое окно. Там они выломали из двух печей чугунные плиты и вынесли винтажную «ретро-кровать».

После этого подозреваемые сели в ожидавшую их машину и уехали в соседнее село, где сдали похищенное на металлолом.

Полицейские установили, что к краже причастны два 17-летних местных жителя. На автомобиле их подвозил родственник.

Подростков задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:38, 30 августа 2018
Сергей Карабасов провел личный прием граждан
15:38, 30 августа 2018
У жительницы Сасовского района украли «ретро-кровать»
15:32, 30 августа 2018
В Кораблине пьяный водитель на «пятнадцатой» пытался скрыться от ДПС
15:21, 30 августа 2018
Мэрия отчиталась о подготовке Рязани к отопительному сезону
14:52, 30 августа 2018
Рязанским ветеринарам подарили новые автомобили
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В рязанской «Теплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону и отключениях горячей воды летом

В рязанской «Теплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону и отключениях горячей воды летом

До старта отопительного сезона в Рязани осталось чуть больше месяца.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 30 265
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 28 119
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:15, 27 августа 2018 27 062
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 265
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
11:01, 21 августа 2018 24 677
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
Все новости
Форум