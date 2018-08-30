У рязанца на автозаправке похитили телефон. Об этом сообщила пресс-служба регионального
В полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что оставил на заправке, расположенной на Московском шоссе, сотовый телефон. Спустя несколько минут его уже кто-то похитил.
Полицейские проанализировали записи камер видеонаблюдения и увидели момент кражи. На записях они узнали 35-летнего рязанца, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Злоумышленника разыскали и задержали, похищенное изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.