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11:39, 30 августа 2018 220
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У рязанца на автозаправке похитили телефон

У рязанца на автозаправке похитили телефон

У рязанца на автозаправке похитили телефон. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что оставил на заправке, расположенной на Московском шоссе, сотовый телефон. Спустя несколько минут его уже кто-то похитил.

Полицейские проанализировали записи камер видеонаблюдения и увидели момент кражи. На записях они узнали 35-летнего рязанца, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Злоумышленника разыскали и задержали, похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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