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11:03, 30 августа 2018 2 072
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Синоптики рассказали о погоде в Рязани 1 сентября

Синоптики рассказали о погоде в Рязани 1 сентября

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Рязани 1 сентября. В субботу будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +28 градусов.

По данным синоптиков, дождь возможен в пятницу, 31 августа. Днем будет до +26 градусов.

В воскресенье, 2 сентября, ожидается до +29 градусов.

Ночами +12, +13 градусов.


© RZN.info

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