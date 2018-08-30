Шиловское предприятие производило выбросы вредных веществ в воздух без специального разрешения. Об этом сообщил
После жалоб местных жителей на загрязнение ваоздуха сотрудники минприроды провели рейдовый осмотр ООО «Промпродукт».
Выявлено, что предприятие, занимающееся производством древесного угля, нарушало обязательные требования природоохранного законодательства.
Материалы административного дела направили в суд. Организации грозит штраф до 250 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.