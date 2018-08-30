Сергей Карабасов провел личный прием граждан
В четверг, 30 августа, Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В числе вопросов, которые рассмотрел Сергей Карабасов — уборка дворовых и городских территорий, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания, ремонта кровли и восстановления дорожного покрытия.
Так, к нему обратился представитель ТОС поселка Семчино с вопросом ремонта крыши библиотеки. По поручения Карабасовабыли выделены деньги и разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли.
Также на личном приеме был рассмотрена просьба заявителя об улучшении транспортного обслуживания на улице Высоковольтной. В частности, речь шла об уменьшении интервалов следования автобусов маршрута №20.
По поручению исполняющего обязанности главы администрации, количество работающего подвижного состава на маршруте №20 будет увеличат на четыре автобуса, что позволит сократить интервалы движения в часы «пик».
Всего в ходе личного приема Сергей Карабасов рассмотрел обращения пяти заявителей.