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18:03, 30 августа 2018 109
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Рязанский бизнесмен скрыл от налоговой более миллиона рублей

Рязанский бизнесмен скрыл от налоговой более миллиона рублей

Рязанский бизнесмен скрыл от налоговой более миллиона рублей. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель с 2015 по 2017 год занимался строительством жилых и нежилых зданий, а также управлял недвижимым имуществом.

«Используя два режима налогообложения, он не имел освобождений от обязанностей и льгот по уплате налога», — отметили в сообщении.

При подаче в инспекцию налоговых деклараций предприниматель снес в них ложные сведения, уменьшив размер поступивших на его расчетные счета доходов. Таким образом он уклонился от уплаты налога на сумму более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ. Следствие собирает доказательства вины предпринимателя.

«В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации», — говорится в сообщении.


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