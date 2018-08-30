Рязанский бизнесмен скрыл от налоговой более миллиона рублей. Об этом сообщил
По данным следствия, индивидуальный предприниматель с 2015 по 2017 год занимался строительством жилых и нежилых зданий, а также управлял недвижимым имуществом.
«Используя два режима налогообложения, он не имел освобождений от обязанностей и льгот по уплате налога», — отметили в сообщении.
При подаче в инспекцию налоговых деклараций предприниматель снес в них ложные сведения, уменьшив размер поступивших на его расчетные счета доходов. Таким образом он уклонился от уплаты налога на сумму более миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ. Следствие собирает доказательства вины предпринимателя.
«В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации», — говорится в сообщении.