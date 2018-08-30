Рязанским ветеринарам подарили новые автомобили

Рязанским ветеринарам подарили три мобильных поста на базе автомобилей Niva и Lada Largus. Ключи от машин начальникам ветстанций Пронского, Старожиловского и Рязанского районов вручил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов.

Автомобили приобрели в рамках региональной программы «Развитие ветеринарной службы». Церемония прошла в четверг, 30 августа, в преддверии Дня ветеринарного работника.

«Программа важная, направленная на защиту населения от болезней общих для человека и животных, на обеспечение противоэпизоотического благополучия. В рамках программы уже девять автомобилей было передано за прошедшие три года», — сказал Филиппов.

Затем в рязанской областной ветстанции прошло совещание, на котором подвели итоги работы ветеринаров за семь месяцев текущего года. Лучшим работникам вручили почетные грамоты, ценные подарки от регионального правительства и знаки «240 лет Рязанской губернии».

Об итогах доложил начальник ГУ ветеринарии Рязанской области Михаил Балакирев. Он рассказал, что в ветслужбу региона входят около тысячи специалистов. За семь месяцев в области для профилактики 40 заразных болезней животных и птицы провели 1,927 тысяч вакцинаций, 536 тысяч диагностических исследований и 148 тысяч лечебно-профилактических обработок, на убойных пунктах и мясокомбинатах осмотрели порядка 84 тысяч голов животных и 432 тысяч голов птицы.

«Успешная реализация поставленных перед ветеринарной службой задач позволила не допустить возникновения в нашей области вспышек африканской чумы свиней и гриппа птиц, несмотря на то, что эпизоотическая ситуация в Российской Федерации остается напряженной и действующие очаги заболеваний имеются в соседних областях», — подчеркнул Балакирев.

По словам начальника ГУ ветеринарии, в 2018 году выросла сумма дохода госучреждений ветеринарии от предпринимательства и составила 145 млн 250 тысяч рублей или 63% от плана. Общая сумма дохода прогнозируется — 237 млн 557 тысяч рублей, что на уровне показателя прошлого года.

Среди важных направлений работы госветслужбы Балакирев выделил оздоровление животноводческих хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота. За первое полугодие процент инфицированных вирусом лейкоза животных в целом по области уменьшился с 26% до 18%. Кроме того, рязанские ветеринары стараются увеличить численность и сохранность поголовья крупного рогатого скота. Для этого на бюджетные средства в 2017 году закупили шесть аппаратов УЗИ, в текущем году — пять аппаратов для Рязанской, Михайловской, Кораблинской, Ряжской и Шиловской ветстанций.

В завершении доклада Балакирев рассказал, что по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2018 году в рязанской областной ветеринарной лаборатории начался мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, поступающих в учреждения социальной сферы.