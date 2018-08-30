Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:14, 30 августа 2018 269
 0    0

Рязанские депутаты предложили закрыть рюмочные в жилых домах

Рязанские депутаты предложили закрыть рюмочные в жилых домах

Рязанские депутаты предложили закрыть рюмочные в жилых домах. Об этом в четверг, 30 августа, сообщил глава города Владислав Фролов.

По его словам, депутаты фракции «Единой России» обратились к коллегам из облдумы, чтобы те вышли с законодательной инициативой в Государственную думу.

«Появилось много жалоб на питейные заведения в жилых домах. Некоторые из них работают после 23 часов и даже до утра», — заявил Фролов.

Он подчеркнул, что запрет не будет распространяться на магазины, которые торгуют слабым алкоголем в розлив.

Ранее аналогичный закон действовал в Рязанской области, но позже его отменили.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:25, 30 августа 2018
Фонд Хабенского и «Мульти-Пульти» провели совместную акцию в Парке Горького
17:14, 30 августа 2018
Рязанские депутаты предложили закрыть рюмочные в жилых домах
17:08, 30 августа 2018
В понедельник вынесут приговор скопинцу, который на глазах у прохожих зарезал женщину
16:38, 30 августа 2018
Сергей Карабасов провел личный прием граждан
15:38, 30 августа 2018
У жительницы Сасовского района украли «ретро-кровать»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
«Выигрывает тот, кто осваивает что-то новое». Специалист РНПК рассказал о работе на заводе

«Выигрывает тот, кто осваивает что-то новое». Специалист РНПК рассказал о работе на заводе

Начальник установки гидроочистки дизельного топлива Дмитрий Романютин родом из Уфы.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 30 273
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 28 141
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:15, 27 августа 2018 27 088
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 276
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
11:01, 21 августа 2018 24 683
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
Все новости
Форум