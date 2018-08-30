Рязанские депутаты предложили закрыть рюмочные в жилых домах. Об этом в четверг, 30 августа, сообщил глава города Владислав Фролов.
По его словам, депутаты фракции «Единой России» обратились к коллегам из облдумы, чтобы те вышли с законодательной инициативой в Государственную думу.
«Появилось много жалоб на питейные заведения в жилых домах. Некоторые из них работают после 23 часов и даже до утра», — заявил Фролов.
Он подчеркнул, что запрет не будет распространяться на магазины, которые торгуют слабым алкоголем в розлив.
Ранее аналогичный закон действовал в Рязанской области, но позже его отменили.