Рязанка предложила пенсионерке помощь и ограбила ее

Рязанка предложила 84-летней женщине помощь и ограбила ее. Инцидент произошел на улице Матросова, сообщила
Как рассказала пострадавшая, злоумышленница подошла к ней на улице и предложила донести сумку до дома. «После некоторых уговоров пенсионерка поборола недоверие и собралась передать сумку незнакомке, а та, воспользовавшись удобным моментом, вырвала сумку и убежала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в кошельке потерпевшей было две тысячи рублей.
Подозреваемую задержали в подъезде одного из соседних домов. Ей оказалась 41-летняя рязанка, ранее судимая за угрозу убийством.
В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.