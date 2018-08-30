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11:22, 30 августа 2018 286
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Рязанка предложила пенсионерке помощь и ограбила ее

Рязанка предложила пенсионерке помощь и ограбила ее

Рязанка предложила 84-летней женщине помощь и ограбила ее. Инцидент произошел на улице Матросова, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как рассказала пострадавшая, злоумышленница подошла к ней на улице и предложила донести сумку до дома. «После некоторых уговоров пенсионерка поборола недоверие и собралась передать сумку незнакомке, а та, воспользовавшись удобным моментом, вырвала сумку и убежала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в кошельке потерпевшей было две тысячи рублей.

Подозреваемую задержали в подъезде одного из соседних домов. Ей оказалась 41-летняя рязанка, ранее судимая за угрозу убийством.

В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.


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