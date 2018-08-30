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13:32, 30 августа 2018 58
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Рязань вернется в Союз российских городов

Рязань вернется в Союз российских городов

Фото: Ru.wikipedia.org

Рязань вернется в Союз российских городов. В четверг, 30 августа, депутаты гордумы приняли решение о вступлении областного центра в корпоративную некоммерческую организацию.

Спикер гордумы Владислав Фролов отметил, что деньги пойдут из внебюджетных фондов.

«Это хорошая инициатива. На этой площадке главы городов встречаются и обсуждают насущные проблемы. Также они помогут формировать повестку для вынесения ее на заседания Госдумы. Для удобства работы с законодательным полем этот союз необходим», — отметил Фролов.

Напомним, в 2008 году Рязань вышла из союза, так как не участвовала в его работе.


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