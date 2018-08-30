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10:40, 30 августа 2018 1 947
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Росреестр не смог возобновить работу в Рязанской области

Росреестр не смог возобновить работу в Рязанской области

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии не смогла в срок восстановить систему регистрации сделок с недвижимостью. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Регистрация сделок с недвижимостью в Рязанской области по-прежнему невозможна. Ранее Росреестр обещал восстановить работу системы к 23 августа, новой датой возобновления работы назвали 31 августа.

Причиной отказа в регистрации сделок, согласно пресс-релизу ведомства, стала авария в центре обработки данных Ростелекома.

Версии о причинах коллапса у федерального и регионального Росреестра разнятся. Руководитель управления Росреестра по Рязанской области Андрей Усейкин, комментируя приостановление регистрации сделок с недвижимостью, в качестве причины назвал смену программного обеспечения на федеральном уровне.

Согласно данным портала «Единый реестр застройщиков», регистрация сделок оказалась заблокирована в 50 регионах России, где использовалось новое программное обеспечение ФГИС ЕГРН. Жалобы на сложности с регистрацией сделок в Рязани начались с 20 июля. Отметим, что и строительные компании не могли регистрировать договоры долевого участия.


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