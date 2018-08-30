Росреестр не смог возобновить работу в Рязанской области

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии не смогла в срок восстановить систему регистрации сделок с недвижимостью. Об этом говорится в
Регистрация сделок с недвижимостью в Рязанской области по-прежнему невозможна. Ранее Росреестр обещал восстановить работу системы к 23 августа, новой датой возобновления работы назвали 31 августа.
Причиной отказа в регистрации сделок, согласно
Версии о причинах коллапса у федерального и регионального Росреестра разнятся. Руководитель управления Росреестра по Рязанской области Андрей Усейкин, комментируя приостановление регистрации сделок с недвижимостью, в качестве причины назвал
Согласно данным портала «