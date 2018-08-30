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14:30, 30 августа 2018 213
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РМПТС получит субсидии на погашение долгов

РМПТС получит субсидии на погашение долгов

Фото: Pixabay.com

МУП «РМПТС» получит субсидии на погашение долгов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

«С целью ликвидации дефицита собственных средств и улучшения ситуации с кредиторской задолженностью МУП „РМПТС“, в бюджет города Рязани на 2019-2021 годы планируется включить целевое финансирование в размере 300 млн рублей. За счет этого теплоснабжающим организациям будут предоставлены субсидии на погашение ссудной задолженности», — говорится в пресс-релизе.

Также РМПТС передадут в собственность муниципальное имущество, которое находится в пользовании организации.

Мэрия также подтвердила информацию о кредите в 200 млн рублей, который РМПТС получит для погашения долга в 342 млн перед «Ново-Рязанской ТЭЦ». Деньги должны перечислить до 20 декабря. График погашения остального долга администрация пообещала предоставить до 7 сентября.

В пресс-релизе подчеркивается, что подготовка к отопительному сезону в Рязани идет в плановом режиме: отремонтировано более шести километров магистральных теплосетей.

Напомним, ранее «Ново-Рязанская» ТЭЦ сообщила о возможном срыве отопительного сезона из-за многомиллионных долгов со стороны РМПТС. Энергетики подчеркнули, что предприятие с апреля вынуждено работать за свой счет.

Подробнее о ситуации читайте в нашем разделе «Публикации».


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