«Реальная возможность что-то изменить». В Рязани пройдут мастер-классы по прикладной урбанистике

С 7 по 9 сентября в Рязани пройдут мастер-классы и лекции по прикладной урбанистике. Со всеми желающими в библиотеке имени Горького встретится идеолог и основать сети центров прикладной урбанистики Святослав Мурунов.
В рамках обучения здесь проведут первичный анализ городского пространства, сформируют команды учеников и прочитают вводные лекции. Всем участникам предложат разработать свой проект или подключиться к уже реализуемому.
По словам организаторов, школа прикладной урбанистики — это попытка собрать в одном месте представителей власти, бизнеса и горожан для развития города и поиска путей его развития и совершенствования.
«Участие в школе — это реальная возможность что-то изменить в городе, районе, на своей улице, в своем дворе. Все те, кто будет эти три дня погружен в работу школы, сможет вынести для себя что-то новое, почерпнуть важное и ценное в данном направлении», — отметили организаторы.
Святослав Мурунов поделится с рязанцами мыслями о том, как развивать город и сообщества, не ожидая средств от администрации. Из анкеты горожан, которую заполнят все участники школы, выделят «болевые» точки Рязани.
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