На участке у жителя Сапожковского района выросла конопля

На участке у жителя села Коровка Сапожковского района выросла конопля. Мужчина решил использовать ее для изготовления наркотиков, сообщила
Собрав листья, злоумышленник измельчил их, высушил и стал хранить на чердаке своего дома.
Во время осмотра полицейские обнаружили и изъяли запрещенные вещества, а также уничтожили четыре дикорастущих кустарника.
В отношении хозяина участка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Его приговорили к условному заключению на три с половиной года с испытательным сроком на год.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.