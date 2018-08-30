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12:08, 30 августа 2018 125
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На участке у жителя Сапожковского района выросла конопля

На участке у жителя Сапожковского района выросла конопля

На участке у жителя села Коровка Сапожковского района выросла конопля. Мужчина решил использовать ее для изготовления наркотиков, сообщила пресс-служба райсуда.

Собрав листья, злоумышленник измельчил их, высушил и стал хранить на чердаке своего дома.

Во время осмотра полицейские обнаружили и изъяли запрещенные вещества, а также уничтожили четыре дикорастущих кустарника.

В отношении хозяина участка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Его приговорили к условному заключению на три с половиной года с испытательным сроком на год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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