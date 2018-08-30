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13:41, 30 августа 2018 975
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Любимов призвал сельских старост быть хорошими менеджерами

Любимов призвал сельских старост быть хорошими менеджерами

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во время схода сельских старост глава Рязанской области Николай Любимов призвал их быть хорошими менеджерами. Вторая встреча сельчан прошла в филармонии, в четверг, 30 августа.

«Староста должен знать все проблемы односельчан и быть хорошим менеджером, чтобы вместе с другими органами власти добиваться решения возникших проблем», — заявил он. Также губернатор отметил, что местное самоуправление в лице сельских старост находится ближе всех к рязанцам в решении острых вопросов.

После обращения он вручил им региональные награды и поблагодарил за внесенные предложения в проект закона, регулирующего деятельность местного самоуправления. Отметим, что в нем установлены полномочия старост, форма удостоверения и компенсации в виде денежных выплат.

Помимо Любимова на встрече выступила министр по делам территорий и информационной политике области Анна Рослякова. Она также отметила работу активистов в создании закона.

Первый сход сельских старост прошел в июле.

Планируется, что сельские старосты станут «связующим звеном между жителями населенных пунктов и местной властью».

Напомним, в начале августа на сайте правительства Рязанской области появился раздел для сельских старост.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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