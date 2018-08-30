Любимов призвал сельских старост быть хорошими менеджерами

Во время схода сельских старост глава Рязанской области Николай Любимов призвал их быть хорошими менеджерами. Вторая встреча сельчан прошла в филармонии, в четверг, 30 августа.
«Староста должен знать все проблемы односельчан и быть хорошим менеджером, чтобы вместе с другими органами власти добиваться решения возникших проблем», — заявил он. Также губернатор отметил, что местное самоуправление в лице сельских старост находится ближе всех к рязанцам в решении острых вопросов.
После обращения он вручил им региональные награды и поблагодарил за внесенные предложения в проект закона, регулирующего деятельность местного самоуправления. Отметим, что в нем установлены полномочия старост, форма удостоверения и компенсации в виде денежных выплат.
Помимо Любимова на встрече выступила министр по делам территорий и информационной политике области Анна Рослякова. Она также отметила работу активистов в создании закона.
Первый сход сельских старост
Планируется, что сельские старосты станут «связующим звеном между жителями населенных пунктов и местной властью».
Напомним, в начале августа на сайте правительства Рязанской области