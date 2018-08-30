«Локомотив» и «ЦСКА» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Московские «Локомотив» и «ЦСКА» узнали своих соперников по групповому этапу футбольной Лиги чемпионов. Результаты жеребьевки опубликованы на сайте УЕФА.
Действующий чемпион России сыграет в группе D. «Локомотиву» предстоит сыграть с Шальке-04 (Германия), Порту (Португалия) и Галатасараем (Турция).
ЦСКА попал в группу G. «Армейцы» сыграют с мадридским «Реалом» (Испания), «Ромой» (Италия) и Викторией Пльзень (Чехия).
В каждой группе команды по два раза сыграют друг с другом. Занявшие первое и второе места в группах выйдут в 1/8 турнира, третье место дает путевку в Лигу Европы.
Напомним, в Лиге Чемпионов 2018—2019 могли сыграть сразу три российские команды, однако московский «Спартак» не смог пройти квалификацию, уступив греческому «ПАОКу».