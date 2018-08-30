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12:24, 30 августа 2018 420
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Фролов подвел итоги пятилетней работы гордумы

Фролов подвел итоги пятилетней работы гордумы

В четверг, 30 августа, прошло последнее заседание Рязанской гордумы второго созыва. Глава города Владислав Фролов подвел итоги пятилетней работы.

Приводим слова спикера гордумы полностью:

«Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Сегодня мы провели последнее заседание Рязанской городской думы второго созыва. Пять лет мы с вами работали плечом к плечу, спорили и находили компромиссы, отстаивая интересы наших избирателей. И я с гордостью могу сказать, что мы смогли создать настоящую команду: слаженную и эффективную. Несмотря на то, что мы разные и у каждого есть свое мнение.

Нас объединяла общая цель — сделать жизнь рязанцев лучше. Рязанской городской думой второго созыва принято 2715 решений. Нами проведено 81 заседание думы и 485 заседаний профильных комитетов.

Уважаемые коллеги! Считаю, что мы проявили себя достойно. Благодаря нашей с вами кропотливой работе, развиваются важнейшие отрасли экономики, строятся новые объекты социальной сферы, ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы. Рязань становится красивее и уютнее. Это — результат совместной работы с губернатором Рязанской области, правительством Рязанской области, депутатами областной думы и городской администрацией, прокуратурой и специалистами контрольно-счетной палаты города Рязани. Огромное им спасибо!

Отдельно хочется выразить благодарность Виталию Евгеньевичу Артемову и Олегу Евгеньевичу Булекову, которые возглавляли городскую администрацию в годы работы думы второго созыва; благодарю исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Юрьевича Карабасова и моего предшественника Андрея Анатольевича Кашаева. Я от всей души благодарю каждого, кто внес свой вклад в наше общее дело — процветание родного города!

Огромное спасибо хочется сказать нашим избирателям за активную жизненную позицию, проявленную инициативу и готовность участвовать в решении городских проблем. Депутатский корпус в нынешнем составе завершает свою работу, но уже совсем скоро в этом зале пройдет первое заседание думы третьего созыва.

Дорогие друзья! Тем из вас, кто сейчас ведет свою избирательную кампанию, я от всего сердца желаю удачи! Убежден, что доверие избирателей — это основа дальнейшего успешного развития города. И задача депутатов городской думы третьего созыва — оправдать надежды и чаяния горожан! Спасибо за совместную плодотворную работу».

Напомним, выборы в городскую думу третьего созыва пройдут 9 сентября.


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