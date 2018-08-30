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13:12, 30 августа 2018 1 727
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Forbs составил рейтинг самых влиятельных россиян

Forbs составил рейтинг самых влиятельных россиян

Forbs составил рейтинг самых влиятельных россиян. Он состоит из ста самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков России, пишет сайт издания.

Первое место в списке занял президент Владимир Путин.

Председатель правления «Сбербанка» Герман Греф стал вторым, а председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер — третьим.

В первую десятку также вошли главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, глава правительства Дмитрий Медведев, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Полный список можно посмотреть на сайте издания.


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