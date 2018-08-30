Фонд Хабенского и «Мульти-Пульти» провели совместную акцию в Парке Горького

Московский парк Горького празднует 90-летие со дня основания. В честь этого здесь организовали масштабный фестиваль с программой из более 150 событий, которые проходят с 25 августа по 2 сентября.
Праздник посвятили искусству, детям, доброте, спорту, театру, музыке и знаниям.
28 августа объявили Днем доброты. Именно в этот день торговая марка «Мульти-Пульти» и благотворительный фонд Константина Хабенского провели совместную акцию для гостей парка.
ТМ «Мульти-Пульти» организовала мастер-класс — все желающие могли создать рисунки, которые волонтеры фонда Хабенского передадут своим подопечным.
Также на площадке работала передвижная выставка картин из Института русского реалистического искусства, а экскурсовод рассказывала об истории полотен. Помимо этого, гостей площадки развлекал иллюзионист.
Взрослые участники праздника рассказали, что в их понимании означает «Терапия счастья», а маленькие гости нарисовали на холсте картину, посвященную этой теме.
«Терапия счастья» — одна из программ фонда Константина Хабенского, направленная на поддержку онкобольных детей и помощь их родителям. В рамках этой программы проходят выездные концерты, создаются игровые площадки и разноформатные акции.
Справка:
ТМ «Мульти-Пульти» является собственной торговой маркой компании «Рельеф-Центр».