Депутаты узаконили заправку на Московском шоссе и расшили границы городских кладбищ

В четверг, 30 августа, депутаты городской думы внесли несколько изменений в Генеральный план Рязани.
Площадь городских кладбищ
Кроме того, участок площадью 0,4 гектара в районе Голенчинского шоссе перевели из зоны парков в зону здравоохранения. Там появится новый
Также депутаты согласовали перевод участков вдоль Московского шоссе из зон парков, скверов в общественно-деловую.
На территории с 2000 года располагается
По всем вопросам проводились публичные слушания и комиссия выдавала положительные заключения.