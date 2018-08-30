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19:49, 30 августа 2018 217
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Антимонопольщики возбудили дело на губернатора Челябинской области

Антимонопольщики возбудили дело на губернатора Челябинской области

ФАС возбудила дело на губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. По данным ведомства, между ним, министерством дорожного хозяйства региона и компанией «Южуралмост» был сговор при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог на сумму свыше восьми млрд рублей, передает ТАСС.

Антимонопольщики отметили, что лоты на аукционах укрупнялись, чтобы ограничить конкуренцию, а заявки других компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законом.

В результате начальная максимальная цена контракта снижалась на 1,5% и победа в торгах доставалась участнику антиконкурентного соглашения.

Нарушения антимонопольного законодательства выявили при проведении 29 аукционов.


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