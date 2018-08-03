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13:44, 3 августа 2018 434
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В Рязани подросток украл из цветочного магазина игрушку за 6,5 тысяч

В Рязани подросток украл из цветочного магазина игрушку за 6,5 тысяч

В Рязани подросток украл из цветочного магазина игрушку за 6,5 тысяч. Об этом RZN.info рассказал продавец бутика на улице Есенина.

По его словам, кража произошла в ночь с 1 на 2 августа. Юноша ростом около 170 сантиметров был одет в красную олимпийку с надписью «Россия» на спине.

Ранее, 24 апреля, он же украл из магазина букет.

Тогда владельцы бутика обращались в полицию, но злоумышленника не нашли. Теперь они намерены написать заявление по новой краже.

Как отметили в пресс-службе полиции, если ущерб от кражи составляет более 2,5 тысяч рублей, то юноше грозит уголовная ответственность.


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