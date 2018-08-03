В Рязани подросток украл из цветочного магазина игрушку за 6,5 тысяч. Об этом RZN.info рассказал продавец бутика на улице Есенина.
По его словам, кража произошла в ночь с 1 на 2 августа. Юноша ростом около 170 сантиметров был одет в красную олимпийку с надписью «Россия» на спине.
Ранее, 24 апреля, он же украл из магазина букет.
Тогда владельцы бутика обращались в полицию, но злоумышленника не нашли. Теперь они намерены написать заявление по новой краже.
Как отметили в пресс-службе полиции, если ущерб от кражи составляет более 2,5 тысяч рублей, то юноше грозит уголовная ответственность.