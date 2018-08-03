В Рязани подешевела капуста и подорожал картофель. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали картофель — на 2,9% (до 30,63 рубля за килограмм) и морковь — на 2,6% (до 30,63 рубля за килограмм).
Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат. Значительнее всего цена снизилась на капусту — на 7,8% (до 21,07 рубля за килограмм).
Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок — 122,96 рубля за килограмм. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 39,82 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 54,89 рубля за литр;
- печенье — 113,88 рубля за килограмм;
- карамель — 186,81 рубля за килограмм;
- творог — 217,97 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.