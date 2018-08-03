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15:16, 3 августа 2018 29
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В Рязани подешевела капуста и подорожал картофель. Мониторинг цен

В Рязани подешевела капуста и подорожал картофель. Мониторинг цен

Фото: Pixabay.com

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали картофель — на 2,9% (до 30,63 рубля за килограмм) и морковь — на 2,6% (до 30,63 рубля за килограмм).

Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат. Значительнее всего цена снизилась на капусту — на 7,8% (до 21,07 рубля за килограмм).

Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок — 122,96 рубля за килограмм. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 39,82 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 54,89 рубля за литр;
  • печенье — 113,88 рубля за килограмм;
  • карамель — 186,81 рубля за килограмм;
  • творог — 217,97 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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