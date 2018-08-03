В Рязани осудили иностранца с 12 килограммами героина

В Рязани осудили иностранца с двенадцатью килограммами героина. 36-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима,
27 июня 2014 года злоумышленник вместе с еще одним иностранцем (его уже осудили) должны были перегнать машину из Рязанской области в Москву. В рыбновской деревне Пальные им передали ключи от автомобиля, внутри которого было 23 свертка с героином по полкилограмма каждый. Злоумышленники разложили их в три пакета и спрятали в заброшенном здании. Вечером наркотики изъяли сотрудники рязанского УФСБ.
Мужчин осудили за незаконное приобретение и хранение крупной партии запрещенных веществ. 36-летний злоумышленник пытался обжаловать приговор, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменений.