В России выросли госпошлины на загранпаспорта и «права»

С 3 августа в России выросли госпошлины на загранпаспорта и водительские удостоверения нового поколения. Закон «Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом» президент
Теперь за загранпаспорт придется заплатить пять тысяч рублей (вместо трех с половиной). Для детей размер пошлины вырос с полутора до двух с половиной тысяч.
Оформление «прав» обойдется не в две, а в три тысячи рублей. За документ нового образца о регистрации транспорта, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, надо отдать не 500, а полторы тысячи рублей.
Рост пошлин авторы инициативы связали с увеличением затрат на госуслуги по выдаче документов нового поколения.