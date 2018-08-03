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11:26, 3 августа 2018 413
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В России выросли госпошлины на загранпаспорта и «права»

В России выросли госпошлины на загранпаспорта и «права»

С 3 августа в России выросли госпошлины на загранпаспорта и водительские удостоверения нового поколения. Закон «Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом» президент подписал месяц назад.

Теперь за загранпаспорт придется заплатить пять тысяч рублей (вместо трех с половиной). Для детей размер пошлины вырос с полутора до двух с половиной тысяч.

Оформление «прав» обойдется не в две, а в три тысячи рублей. За документ нового образца о регистрации транспорта, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, надо отдать не 500, а полторы тысячи рублей.

Рост пошлин авторы инициативы связали с увеличением затрат на госуслуги по выдаче документов нового поколения.


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