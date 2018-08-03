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10:23, 3 августа 2018 72
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В Александро-Невском на поле сгорела электрическая опора

В Александро-Невском на поле сгорела электрическая опора

Фото: Издательство «Пресса»

В Александро-Невском на поле сгорела электрическая опора. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Жнивье загорелось во вторник, 31 июля, в 16:55. Пожар произошел на поле фермерского хозяйства. В МЧС предполагают, что траву могли поджечь.


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