В Александро-Невском на поле сгорела электрическая опора. Об этом сообщило издательство «
Жнивье загорелось во вторник, 31 июля, в 16:55. Пожар произошел на поле фермерского хозяйства. В МЧС предполагают, что траву могли поджечь.
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Фото: Издательство «Пресса»
В Александро-Невском на поле сгорела электрическая опора. Об этом сообщило издательство «
Жнивье загорелось во вторник, 31 июля, в 16:55. Пожар произошел на поле фермерского хозяйства. В МЧС предполагают, что траву могли поджечь.
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