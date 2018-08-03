Утренний обзор рязанских пробок: 3 августа

В пятницу, 3 августа, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных» заторов. Так, автомобили встали у ремонтируемого Солотчинского моста в полуторакилометровую пробку по направлению из города и в километровую — в сторону Рязани. По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость машин местами не превышает семи километров в час.
На Северной окружной водителям придется «постоять» от 1-го Борковского карьера до улицы Интернациональной. На пересечении улиц Бирюзова и Интернациональной, к тому же, произошло ДТП. Скорость потока не превышает семи километров в час.
Еще одна авария «собрала» машины на Куйбышевском шоссе (от Трудовой улицы до 1-го проезда Бабушкина).
По-прежнему из-за ремонта затор возникает на Южной окружной. Километровая пробка образовалась в сторону Ситниковской улицы от Тюшевского поселения.
Также придется постоять на улицах Каширина, Есенина (от больницы №4 до Театральной площади), Зубковой (в сторону города) и Тимуровцев (у поворота на проезд Яблочкова). Местами скорость машин не превышает пяти километров в час.