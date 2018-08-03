Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:13, 3 августа 2018 712
 0    0

Утренний обзор рязанских пробок: 3 августа

Утренний обзор рязанских пробок: 3 августа

В пятницу, 3 августа, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных» заторов. Так, автомобили встали у ремонтируемого Солотчинского моста в полуторакилометровую пробку по направлению из города и в километровую — в сторону Рязани. По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость машин местами не превышает семи километров в час.

На Северной окружной водителям придется «постоять» от 1-го Борковского карьера до улицы Интернациональной. На пересечении улиц Бирюзова и Интернациональной, к тому же, произошло ДТП. Скорость потока не превышает семи километров в час.

Еще одна авария «собрала» машины на Куйбышевском шоссе (от Трудовой улицы до 1-го проезда Бабушкина).

По-прежнему из-за ремонта затор возникает на Южной окружной. Километровая пробка образовалась в сторону Ситниковской улицы от Тюшевского поселения.

Также придется постоять на улицах Каширина, Есенина (от больницы №4 до Театральной площади), Зубковой (в сторону города) и Тимуровцев (у поворота на проезд Яблочкова). Местами скорость машин не превышает пяти километров в час.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
8:13, 3 августа 2018
Утренний обзор рязанских пробок: 3 августа
18:23, 2 августа 2018
На улице Пушкина на неделю закроют движение
18:06, 2 августа 2018
Одну из улиц Горрощи перекроют почти на две недели 2
17:27, 2 августа 2018
Со среды изменится расписание автобусов «Рязань — Турлатово»
14:22, 2 августа 2018
В МВД предложили объединить «площадку» и «город» в один экзамен на «права»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
На вашей карте поставили точку

На вашей карте поставили точку

Что делать, если банк заблокировал сбережения?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 47 316
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 30 366
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 662
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 22 047
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 603
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум