«Сердечная примета». Касимовского вора нашли по татуировке

Вора из Гусь-Железного нашли по татуировке. На груди у мужчины наколото сердце,
27-летнего жителя поселка ограбил на берегу водоема новый знакомый. Мужчины выпили, после чего один из них заснул. Когда проснулся, не нашел наручных часов, телефона и тысячи рублей.
По описанию татуировки полицейские узнали 26-летнего местного жителя, уже судимого за кражу и ограбление. Злоумышленника задержали, у него нашли телефон и часть денег. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.