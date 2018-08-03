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15:07, 3 августа 2018 76
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«Сердечная примета». Касимовского вора нашли по татуировке

«Сердечная примета». Касимовского вора нашли по татуировке

Фото: Pixabay.com

Вора из Гусь-Железного нашли по татуировке. На груди у мужчины наколото сердце, сообщили в пресс-служба регионального УМВД.

27-летнего жителя поселка ограбил на берегу водоема новый знакомый. Мужчины выпили, после чего один из них заснул. Когда проснулся, не нашел наручных часов, телефона и тысячи рублей.

По описанию татуировки полицейские узнали 26-летнего местного жителя, уже судимого за кражу и ограбление. Злоумышленника задержали, у него нашли телефон и часть денег. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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