Рязанская рецидивистка украла из магазина сварочный аппарат. Женщину задержали,
В полицию обратился работник строительного магазина на улице Станкозаводской. По записям с камер видеонаблюдения оперативники узнали 28-летнюю рязанку, привлекавшуюся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков.
Сотрудникам рязанских магазинов рассказали о подозреваемой. По приметам ее узнали в одном из торговых заведений.
Как оказалось, горожанка также украла автомобильный насос и продукты. На нее завели уголовное дело по части 1 стать и 158 УК.
Злоумышленнице грозит до двух лет тюрьмы.