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14:25, 3 августа 2018 394
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Рязанская рецидивистка украла из магазина сварочный аппарат

Рязанская рецидивистка украла из магазина сварочный аппарат

Фото: Pixabay.com

Рязанская рецидивистка украла из магазина сварочный аппарат. Женщину задержали, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился работник строительного магазина на улице Станкозаводской. По записям с камер видеонаблюдения оперативники узнали 28-летнюю рязанку, привлекавшуюся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Сотрудникам рязанских магазинов рассказали о подозреваемой. По приметам ее узнали в одном из торговых заведений.

Как оказалось, горожанка также украла автомобильный насос и продукты. На нее завели уголовное дело по части 1 стать и 158 УК.

Злоумышленнице грозит до двух лет тюрьмы.


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