Владимир Путин подписал закон о закупке лекарств от еще пяти редких заболеваний за счет бюджета. Документ
В настоящее время из федерального бюджета оплачивают покупку лекарств для лечения редких (орфанных) заболеваний, входящих в программу «Семь высокозатратных нозологий». Перечень расширится пятью заболеваниями: гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом и мукополисахаридозом трех типов (I, II и VI). На покупку лекарств от этих заболеваний в 2019 году в бюджет дополнительно заложат свыше 10 млрд рублей.
Препараты от еще 24 нозологий должны закупать регионы.