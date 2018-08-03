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20:52, 3 августа 2018 211
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Путин подписал закон о закупке лекарств от еще пяти редких заболеваний за счет бюджета

Путин подписал закон о закупке лекарств от еще пяти редких заболеваний за счет бюджета

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин подписал закон о закупке лекарств от еще пяти редких заболеваний за счет бюджета. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В настоящее время из федерального бюджета оплачивают покупку лекарств для лечения редких (орфанных) заболеваний, входящих в программу «Семь высокозатратных нозологий». Перечень расширится пятью заболеваниями: гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом и мукополисахаридозом трех типов (I, II и VI). На покупку лекарств от этих заболеваний в 2019 году в бюджет дополнительно заложат свыше 10 млрд рублей.

Препараты от еще 24 нозологий должны закупать регионы.


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