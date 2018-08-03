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12:35, 3 августа 2018 557
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Под Рязанью грузовик провалился в асфальт. Фото

Под Рязанью грузовик провалился в асфальт. Фото

В Рыбном грузовик провалился в яму в асфальте. Фото опубликованы в группе «Типичное Рыбное» «ВКонтакте».

ДТП произошло в пятницу, 3 августа, на улице Юбилейной. Заднее колесо грузовика полностью попало в яму.


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