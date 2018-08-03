Ночью в Рыбном сгорела легковушка

Ночью в пятницу, 3 августа, в Рыбном сгорела легковая машина. Об этом
Пожарным позвонили в 00:49. На место выезжал один расчет.
Никто не пострадал.
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Ночью в пятницу, 3 августа, в Рыбном сгорела легковая машина. Об этом
Пожарным позвонили в 00:49. На место выезжал один расчет.
Никто не пострадал.
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