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9:18, 3 августа 2018 349
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Ночью в Рыбном сгорела легковушка

Ночью в Рыбном сгорела легковушка

Ночью в пятницу, 3 августа, в Рыбном сгорела легковая машина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарным позвонили в 00:49. На место выезжал один расчет.

Никто не пострадал.


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