Глава Рязани Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем города. Обращение опубликовала пресс-служба гордумы.
«Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с Днем города! Рязани исполнилось 923 года. Город растет и развивается: памятники архитектуры соседствуют с новыми жилыми кварталами, ведется благоустройство и озеленение», — сказал Фролов.
Он отметил, что наш город — это не только улицы, дома, парки и скверы. В первую очередь, это сами горожане, труд и успехи которых ежедневно преображают Рязань, делая ее все более комфортной для жизни.
«День города — это праздник каждого из нас. Мы любим Рязань и вместе добьемся процветания родного города. С днем рождения, Рязань!» — подытожил Фролов.