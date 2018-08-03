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17:44, 3 августа 2018 454
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«Мы любим Рязань и вместе добьемся процветания родного города» — Фролов

«Мы любим Рязань и вместе добьемся процветания родного города» — Фролов

Глава Рязани Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем города. Обращение опубликовала пресс-служба гордумы.

«Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с Днем города! Рязани исполнилось 923 года. Город растет и развивается: памятники архитектуры соседствуют с новыми жилыми кварталами, ведется благоустройство и озеленение», — сказал Фролов.

Он отметил, что наш город — это не только улицы, дома, парки и скверы. В первую очередь, это сами горожане, труд и успехи которых ежедневно преображают Рязань, делая ее все более комфортной для жизни.

«День города — это праздник каждого из нас. Мы любим Рязань и вместе добьемся процветания родного города. С днем рождения, Рязань!» — подытожил Фролов.


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