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17:19, 3 августа 2018 308
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Любимов поздравил рязанцев с Днем города

Любимов поздравил рязанцев с Днем города

Николай Любимов поздравил рязанцев с 923-летием Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Он напомнил, что с Рязанью связано «немало ярких страниц в отечественной истории».

«Здесь родились, жили и работали многие знаменитые на весь мир люди: выдающиеся ученые, общественные деятели, герои-защитники Родины, художники, певцы, писатели, которые прославили Рязанский край своими достижениями и талантом, внесли неоценимый вклад в укрепление России как великой и сильной державы», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что благодаря трудолюбию многих поколений рязанцев «создан большой потенциал, который необходимо эффективно использовать для дальнейшего успешного развития».

Любимов уверен, что у Рязани «сегодня прекрасные перспективы».

«Люди полны стремления качественно изменить город, сделать его современным, красивым, благоустроенным, комфортным для жизни», — отметил он.

«Дорогие друзья! Уверен, вместе мы обязательно добьемся того, чтобы нашим любимым городом можно было гордиться. Желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, праздничного настроения», — поздравил рязанцев губернатор.


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