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15:24, 3 августа 2018 256
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ГИБДД ищет очевидцев столкновения «четверки» и «тринадцатой» на улице Зубковой

ГИБДД ищет очевидцев столкновения «четверки» и «тринадцатой» на улице Зубковой

Полиция ищет очевидцев столкновения «четверки» и «тринадцатой» на улице Зубковой. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Авария произошла 30 июня 2018 года в Рязани на перекрестке улиц Зубковой, проезда Яблочкова и улицы Тимуровцев. Примерно в 11:05 57-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-2104, поворачивая налево на перекрестке, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2113, за рулем которого сидел 26-летний житель областного центра.

Водители автомобилей, а также пассажир ВАЗ-2104 получили травмы.

«Если вы стали очевидцем какого-либо из данных происшествий или располагаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в Отдел №4 следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет13 или по телефону 29-74-99», — говорится в сообщении.


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