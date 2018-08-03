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День города в Рязани попал в топ-5 туристических событий выходных, 4-5 августа. Рейтинг опубликовало аналитическое агентство ТурСтат.
В списке — фестивали «St.Petersburg Harley® Days» в Санкт-Петербурге, «Калининград Сити Джаз» в Калининграде, День Пряника в Туле, День города в Рязани, а также аэрофестиваль «Небосвод Белогорья» в Белгороде.
В субботу, 4 августа, в Рязани будут бесплатные экскурсии по городу, первый гастрономический фестиваль на улице Почтовой с мастер-классом ведущего кулинарных шоу на телеканале «Пятница» Константина Ивлева, второй фестиваль современного искусства «Параллели» в «Фотодоме», рязанский авто-фест на площади Ленина, выступление Олега Газманова, фейерверк и танцующие фонтаны. Полный список мероприятий можно посмотреть по ссылке.