ЦБ отозвал лицензию у «Нового Промышленного Банка»

Центробанк отозвал лицензию у московского «Нового Промышленного Банка». Об этом сообщил сайт регулятора.
«Проблемы в деятельности АО „Новый Промышленный Банк“ возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества», — говорится в сообщении.
При этом банк проводил «схемные» операции, чтобы скрыть реальное положение дел в организации. «Новый Промышленный Банк» занимал 441 место в банковской системе РФ и не являлся участником системы страхования вкладов. В Рязани у банка не было офисов.