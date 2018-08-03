Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:52, 3 августа 2018 238
 0    0

ЦБ отозвал лицензию у «Нового Промышленного Банка»

ЦБ отозвал лицензию у «Нового Промышленного Банка»

Центробанк отозвал лицензию у московского «Нового Промышленного Банка». Об этом сообщил сайт регулятора.

«Проблемы в деятельности АО „Новый Промышленный Банк“ возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества», — говорится в сообщении.

При этом банк проводил «схемные» операции, чтобы скрыть реальное положение дел в организации. «Новый Промышленный Банк» занимал 441 место в банковской системе РФ и не являлся участником системы страхования вкладов. В Рязани у банка не было офисов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
9:52, 3 августа 2018
ЦБ отозвал лицензию у «Нового Промышленного Банка»
18:40, 2 августа 2018
Строящийся завод ГК «Русская кожа» посетил глава Алтайского края
16:12, 2 августа 2018
В Рязанской области увеличился прожиточный минимум
12:00, 2 августа 2018
Кораблинский предприниматель не заплатил более миллиона рублей налога
14:59, 1 августа 2018
Россияне смогут платить налоги за других людей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
На вашей карте поставили точку

На вашей карте поставили точку

Что делать, если банк заблокировал сбережения?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 50 032
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 30 470
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 696
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 22 078
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 624
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум